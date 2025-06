LIVE Atletica Meeting Turku 2025 in DIRETTA | campanello d’allarme per Marcell Jacobs Duello Furlani-Adcock nel lungo

Il Live Atletica Meeting Turku 2025 è arrivato con emozioni e suspense! Marcell Jacobs, protagonista indiscusso e atteso, affronta un momento difficile, mentre il duello tra Furlani e Adcock nel lungo promette spettacolo. Restate aggiornati e cliccate qui per seguire la diretta: cosa ci riserverà questa giornata ricca di sfide e sorprese?

19:10 L'azzurro dovrà analizzare le cause di questa inattesa prestazione. Davvero imballato Marcell, incapace di scatenare il suo proverbiale lanciato. 19:08 Si peggiora addirittura Marcell Jacobs, ultimo in 10.44 rialzandosi negli ultimi 20 metri. Ci sarà da lavorare per il campione olimpico di Tokyo 2020 in vista degli appuntamenti maggiormente rilevanti. Vittoria per il britannico Glave in 10.08 seguito dal sudafricano Richardson in 10.09 ed al ghanese Azamati in 10.10. 19:06 Ci siamo! E' il momento della finale dei 100 metri maschili. Corsia 1 per Marcell Jacobs, parso imballato in batteria.