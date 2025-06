Calhanoglu Inter ora non è più incedibile | i nerazzurri fissano il prezzo

L'Inter apre le porte a offerte per Calhanoglu, dopo una stagione difficile segnata da infortuni. Con l'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina, il futuro del centrocampista turco si fa incerto, ma i nerazzurri fissano il prezzo e sono pronti ad ascoltare proposte solo alle loro condizioni. La decisione segna un nuovo capitolo nella strategia di mercato dell'Inter, che punta a rafforzare la squadra con scelte mirate e ponderate.

Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter è pronta ad ascoltare offerte per Hakan Calhanoglu, ma solo alle proprie condizioni. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista turco non è più considerato incedibile, complice una stagione segnata da continui infortuni muscolari che ne hanno condizionato il rendimento, fino allo stop nella finale di Champions League contro il PSG. Il Galatasaray, club gradito al giocatore, è ad oggi l’unico interessato, ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. 🔗 Leggi su Internews24.com