Ex Scalo Merci una baraccopoli nel cuore di Parma

L’impegno delle forze dell’ordine sia fondamentale nel combattere degrado e illegalità, restituendo sicurezza e decoro a un'area simbolo di problemi sociali come l’ex Scalo Merci di Parma. Un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e cittadini possa fare la differenza, promuovendo un cambiamento reale. Solo attraverso azioni decise e continue si può sperare di riscrivere il volto di questa zona, rendendola più sicura e vivibile per tutti.

“Ringrazio i Carabinieri per l’ennesimo intervento nell’ex Scalo Merci di Viale Fratti, dove ancora una volta sono stati individuati giacigli di fortuna e persone con precedenti penali allontanate con provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane. È l’ennesima dimostrazione di come, senza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - "Ex Scalo Merci, una baraccopoli nel cuore di Parma"

Insulti, lancio di bottiglie, liti e risse: cosa succede all’ex scalo merci - All'ex scalo merci, la quotidianità è segnata da tafferugli e risse. I rumori di bottiglie in frantumi anticipano l'escalation di violenza, come documentato in questo video.

Blitz all'ex scalo merci: sei persone allontanate dalla "baraccopoli". Per loro emesso il divieto di accesso alle aree urbane - Intervento dei Carabinieri all’ex scalo merci di Viale Fratti: sei persone identificate e allontanate dai militari. Scrive gazzettadiparma.it