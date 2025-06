Cinema in collina | il grande schermo incontra i colli di Verona

Cinema in Collina torna a incantare Verona, fondendo il grande schermo con la meraviglia delle colline veronesi. Un’esperienza unica che unisce cultura, natura e socialità , invitandoti a riscoprire il piacere di vivere emozioni sotto le stelle, circondato dalla bellezza del paesaggio. Dal 20 giugno, preparati a lasciarti coinvolgere da una rassegna all’aperto ricca di magia e sorprese, un’occasione imperdibile per creare ricordi indimenticabili.

