Chiara Petrolini il Riesame decide se dovrà tornare in carcere

Il futuro di Chiara Petrolini si deciderà nelle prossime ore, quando il Tribunale del Riesame di Bologna pronuncerà la sua decisione sul suo eventuale ritorno in carcere. La giovane di 21 anni, coinvolta in un caso sconvolgente e delicato, aspetta con ansia una sentenza che potrebbe cambiare radicalmente il suo destino. L’attesa cresce, e il paese si interroga: giustizia e compassione si incontreranno in questa difficile vicenda?

È attesa nelle prossime ore la decisione del Tribunale del Riesame di Bologna sul destino di Chiara Petrolini, la giovane di 21 anni accusata di aver partorito, ucciso e seppellito i suoi due figli neonati nel giardino di casa a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma.

Una sentenza sconvolgente ha coinvolto Chiara Petrolini, responsabile della morte e sepoltura dei suoi neonati in giardino.

