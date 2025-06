Palermo Pride 2025 | Le vostre guerre non sono le nostre lotte Il programma del 21 giugno

Palermo si prepara ad accogliere il Palermo Pride 2025, un evento che promette di essere un simbolo di pace, inclusione e resistenza. Il corteo arcobaleno del 21 giugno, con lo slogan “Le vostre guerre non sono le nostre lotte”, invita tutti a riflettere sui diritti civili e sull’urgenza di promuovere dialogo e rispetto, invece di conflitto e divisione. Un’onda di colore e solidarietà che cambierà ancora una volta il volto della città .

Il 21 giugno il grande corteo arcobaleno torna a invadere Palermo. Palermo si prepara ad accogliere il Palermo Pride 2025, in programma venerdì 21 giugno, con lo slogan "Le vostre guerre non sono le nostre lotte". Una frase potente, che sintetizza lo spirito dell'evento e il suo messaggio politico: rimettere i diritti civili al centro del dibattito pubblico, opponendosi alla logica del conflitto e del riarmo globale. Un percorso collettivo dal basso. Il corteo, presentato oggi, 17 giugno, al Teatro Massimo dagli organizzatori, è il risultato di un percorso condiviso, costruito insieme alle realtĂ attive del territorio.

