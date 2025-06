Hellas Verona saluta Diego Coppola il difensore vola al Brighton

L'Hellas Verona si prepara a scaldare i motori con le prime amichevoli della stagione, ma una novità importante scuote il mercato: Diego Coppola vola in Premier League, sbarcando al Brighton. Un trasferimento che segna un nuovo capitolo per il talento veronese, pronto a dimostrare il suo valore nel campionato inglese. La sua partenza apre uno scenario interessante e tutto da scoprire, mentre i tifosi attendono di vedere come si evolveranno le prossime sfide.

L'Hellas Verona ha comunicato le date delle prime amichevoli con cui inizierà la prossima stagione calcistica. Amichevoli a cui non parteciperà il difensore Diego Coppola, ceduto ufficialmente al Brighton. Coppola in Premier League Dopo l'esordio con la nazionale maggiore, il veronese Diego. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Hellas Verona saluta Diego Coppola, il difensore vola al Brighton

