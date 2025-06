Trump ha chiesto la resa incondizionata dell' Iran

In un clima di tensione crescente, Donald Trump ha richiesto la resa incondizionata dell’Iran, puntando il dito contro il leader Khamenei e minacciando azioni decisive. Con decine di aerei da rifornimento in volo, l’atmosfera si fa ancora più critica. Ma cosa potrebbe davvero succedere? Scopriamo i retroscena di una crisi che potrebbe cambiare gli equilibri internazionali.

Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ha intimato la resa incondizionata dell'Iran minacciando direttamente il leader Khamenei. "Sappiamo esattamente dove si trova la cosiddetta guida suprema, ma per ora non la uccideremo". In queste ore decine di aerei da rifornimento. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Trump ha chiesto la resa incondizionata dell'Iran

