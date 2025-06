Il modello Caivano per la Sicilia | ecco i piani del governo per Catania e Palermo

Il modello Caivano sbarca in Sicilia, portando con sé un piano ambizioso per rivitalizzare le periferie di Palermo e Catania. Presentato dal sottosegretario Alfredo Mantovano, questo progetto rappresenta una svolta concreta per il risanamento urbano e sociale delle due città. La sfida ora è trasformare queste promesse in azioni reali, restando vigili e coinvolgendo la comunità locale. Il futuro della Sicilia potrebbe cambiare radicalmente grazie a questo nuovo approccio.

Il modello Caivano sbarca in Sicilia: ecco i progetti del governo per risanare le periferie di Palermo e di Catania. A presentarli, oggi, il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, che ha tenuto due importantissime riunioni nelle due città siciliane che saranno oggetto dei progetti che sono rientrati all’interno del Piano straordinario . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il modello Caivano per la Sicilia: ecco i piani del governo per Catania e Palermo

In questa notizia si parla di: modello - caivano - sicilia - ecco

Caivano, Piantedosi: “Modello vincente trasponibile in altri contesti” - Caivano Piantedosi rappresenta un modello vincente e trasponibile in altri contesti. Con il suo progetto, si sintetizza il vero spirito di “Il coraggio di cambiare”.

Arrivano i dissalatori in Sicilia, sono stati realizzati in 120 giorni, la consegna oggi e domani Vai su Facebook

Modello Caivano e San Cristoforo, il M5S: Come saranno spesi i fondi?; San Cristoforo, ecco le proposte del Comune per spendere i fondi del “decreto Caivano”; Piovono 40 milioni su Borgo Nuovo, ecco gli interventi di riqualificazione del decreto Caivano bis.

Mantovano e Ciciliano a Catania per presentare il Piano Caivano - Alcuni progetti previsti nel piano pensato per il rilancio delle periferie sono pronti per essere avviati. Si legge su newsicilia.it

Modello Caivano, Figuccia: "Grazie a Mantovano per l'attenzione nei confronti di Borgo Nuovo” - Ringrazio il sottosegretario Mantovano per la sensibilità mostrata facendo il giro di tutte le città og ... Lo riporta palermotoday.it