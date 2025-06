Per salutare l' arrivo dell' estate una cena in Veronetta

Celebra l’arrivo dell’estate con una serata all’insegna del gusto e della convivialità a Veronetta! La Circoscrizione 1^, in collaborazione con l’Associazione Fevoss Verona Santa Toscana ODV, invita tutti alla "Cena Solstizio d’Estate di Veronetta" il 21 giugno alle 19.30 nella suggestiva piazza XVI Ottobre, nel cuore di Porta Vescovo. Un’occasione speciale per gustare delizie locali e vivere insieme la magia del solstizio, creando ricordi indimenticabili sotto le stelle.

