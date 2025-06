L' Italia nel nucleare senza il consenso degli italiani i politici mediocri conducono il Paese nel pozzo dell' abisso all' insegna di un' insana ideologia antirussa e green

L’Italia si appresta a scelte rischiose e discusse, come l’ingresso nell’alleanza per il nucleare, senza il consenso popolare e sotto la guida di politici spesso poco qualificati. Gilberto Pichetto Fratin, un commercialista più che un esperto di energia, sembra ignorare la ferma volontà degli italiani, espressa nel 1987, di dire no al nucleare. È ora di riprendere in mano il nostro futuro, ascoltando la voce del popolo e promuovendo una politica responsabile e consapevole.

Un commercialista (tipologia di persona non molto indicata per guidare un Paese), un certo Gilberto Pichetto Fratin, ha pensato di far entrare l’Italia nell'alleanza per il nucleare per un’energia decarbonizzata - ma radioattiva - pur sapendo che gli Italiani hanno detto già NO AL NUCLEARE nel 1987. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - L'Italia nel nucleare senza il consenso degli italiani, i politici mediocri conducono il Paese nel pozzo dell'abisso all'insegna di un'insana ideologia antirussa e green

