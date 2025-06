Povertà Banco dell’Energia | Da 2021 4,3 mln di euro e più 9 mila persone aiutate

Dal 2021, Banco dell’Energia ha investito oltre 4,3 milioni di euro e assistito più di 9.000 persone in lotta contro la povertà energetica. Questi numeri testimoniano l’impegno concreto di una fondazione che, attraverso il suo bilancio sociale 2024, conferma la sua missione di sostenere le famiglie più vulnerabili. Un esempio virtuoso di solidarietà e azione, capace di fare la differenza nella vita di tanti italiani.

(Adnkronos) – Oltre 4,3 mln di euro di fondi impegnati e più di 9 mila persone aiutate. Sono questi i numeri del bilancio sociale 2024 emersi oggi durante la settima Plenaria dei Firmatari del manifesto “Insieme per contrastare la povertà energetica”, l’iniziativa lanciata nel 2021 dalla Fondazione Banco dell’energia, ente filantropico che ha tra i . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Povertà, Banco dell’Energia: “Da 2021 4,3 mln di euro e più 9 mila persone aiutate”

In questa notizia si parla di: euro - mila - persone - aiutate

Tragedia al raduno di Supercar: Ferrari da 300 mila euro esce di strada, si ribalta e si schianta in un fiume, morti i due passeggeri - Un'escursione tra le meraviglie naturali del nord della Spagna si è trasformata in una tragedia. Durante un raduno di supercar, una Ferrari 488 da 300.

Approvato un incremento di 100.000 euro della dotazione finanziaria del bando Dote Sport 2024 (anno sportivo 2024/2025), portando il totale complessivo a 2.100.000 euro. Con la Dote Sport, di cui oggi esce la graduatoria dei beneficiari, sono state aiutate p Vai su Facebook

Povertà, Banco dell'Energia: Da 2021 4,3 mln di euro e più 9 mila persone aiutate; Gas, Arera: in 2024 italiani pagano più rispetto ad area euro, pesano costi reti, oneri e imposte; Sociale, 150mila euro per il Banco Alimentare: 60mila persone aiutate l'anno scorso.

"Un aiuto a chi aiuta": contributo economico di 400 euro al mese per un anno in Veneto a oltre 12 mila persone - La Regione ha annunciato che sono in arrivo in Veneto i contributi pari a 400 euro al mese per 12 ... Lo riporta veronasera.it

Sconto di 200 euro sulle bollette di giugno? Ecco cosa devi fare per ottenerlo - Arriva un nuovo Bonus particolare, un contributo eccezionale che il Governo concede alle persone in difficoltà. Riporta temporeale.info