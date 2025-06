Goberti Eni Plenitude | Efficienza e comunità per superare la povertà energetica

Eni Plenitude si impegna con determinazione nel contrasto alla povertà energetica, partecipando dal 2023 al Banco dell’Energia e sostenendo migliaia di famiglie italiane. Con progetti che vanno dal pagamento delle bollette alla sostituzione di elettrodomestici, l’azienda dimostra come efficienza e comunità possano unirsi per creare un futuro più equo e sostenibile. Goberti (Eni Plenitude): “Efficienza e ...

(Adnkronos) – “Eni Plenitude partecipa al Banco dell’Energia dal 2023, nell’ambito delle attività a favore del contrasto alla povertà energetica. Abbiamo preso parte a 16 progetti, sostenendo diverse migliaia di famiglie in Italia, ad esempio con il pagamento delle bollette domestiche. L’impegno si sta evolvendo verso interventi più strutturati, come la sostituzione di elettrodomestici con . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In questa notizia si parla di: plenitude - povertà - energetica - goberti

Goberti (Eni Plenitude): Efficienza e comunità per superare la povertà energetica; Goberti (Eni Plenitude): Efficienza e comunità per superare la povertà energetica; Gas, Arera: in 2024 italiani pagano più rispetto ad area euro, pesano costi reti, oneri e imposte.