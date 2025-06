Clayface protagonista del film del DCU con Tom Rhys Harries

La produzione del prossimo grande lungometraggio della DC Studios ha deciso di affidarsi a un attore emergente per interpretare il personaggio di Clayface. La scelta è ricaduta su Tom Rhys Harries, attore gallese noto principalmente per le sue interpretazioni in produzioni televisive e cinematografiche. Questa decisione rappresenta una strategia volta a valorizzare un volto inedito, capace di portare freschezza e sorpresa nel mondo dei supereroi, promettendo un’interpretazione unica e innovativa del villain.

Tom Rhys Harries si è affermato grazie alla partecipazione nella serie Apple TV Suspicion, accanto a attrici come Uma Thurman.

