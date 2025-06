L’Unione Valdera lancia la solidarietà digitale | pc gratis alle associazioni del territorio

L'Unione Valdera si impegna a rafforzare il tessuto sociale del territorio con un gesto concreto di solidarietà digitale. Attraverso un avviso pubblico, l’ente mette a disposizione gratuitamente PC e monitor dismessi ma perfettamente funzionanti, per supportare associazioni ed enti del terzo settore locali. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità preziosa per potenziare le attività sociali e promuovere l’inclusione digitale. Un passo importante verso una comunità più coesa e sostenibile.

Valdera, 17 giugno 2025 - L'Unione Valdera lancia un'iniziativa di solidarietà digitale rivolta alle associazioni e agli enti del terzo settore che operano sul territorio dei comuni che fanno parte dell’Unione. Attraverso un avviso pubblico, l'ente di via Brigate Partigiane metterà a disposizione gratuitamente personal computer e monitor dismessi, ancora perfettamente utilizzabili, per sostenere le attività delle realtà associative locali. L'iniziativa nasce dalla volontà di dare nuova vita a apparecchiature informatiche che, pur non essendo più funzionali alle esigenze amministrative dell'Unione e dei Comuni aderenti, possono ancora offrire un prezioso supporto tecnologico alle organizzazioni che si dedicano al bene comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Unione Valdera lancia la solidarietà digitale: pc gratis alle associazioni del territorio

