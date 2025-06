Forlì Calcio confermato un protagonista della promozione in serie C | Macrì resta in biancorosso

Dopo aver conquistato il cuore dei tifosi con le sue performance, Davide Macrì conferma il suo ruolo di protagonista nel cammino del Forlì Calcio verso la Serie C. La sua presenza rassicura e infonde entusiasmo nel gruppo, testimoniando l’ambizione di continuare a stupire. Come detto, il talento biancorosso resta al fianco della squadra, pronto a scrivere nuove pagine di successi in un campionato di grande prestigio.

Dopo la piccola sosta del weekend riprendono gli annunci in casa Forlì Calcio con l'ufficialità di un altro grande protagonista della stagione biancorossa appena conclusa; si tratta dell'esterno Davide Macrì che proseguirà la sua avventura come giocatore biancorosso anche in Serie C. Come detto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Forlì Calcio, confermato un protagonista della promozione in serie C: Macrì resta in biancorosso

Calcio, il Forlì conferma mister Miramari - Il Forlì annuncia con entusiasmo la conferma di Alessandro Miramari come allenatore per la stagione 2025/26.

