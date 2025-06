La carica dell' Inter Club Los Angeles | tra i 60 soci anche un neonato E un motto iconico

La passione interista travolge gli Stati Uniti con l’Inter Club Los Angeles, un gruppo di oltre 60 soci tra cui spicca un neonato e un motto iconico: FFI, "forza fucking Inter". Fondato da Fabrizio Fantella, il club è da più di 24 anni il cuore pulsante dei nerazzurri in California, attirando tifosi italiani e internazionali uniti dall’amore per l’Inter e dalla forza del loro spirito. Un vero esempio di fedeltà e passione senza confini.

Da oltre 24 anni il club fondato dal brianzolo Fabrizio Fantella è il punto dei riferimento dei nerazzurri in California. Non ci sono solo italiani emigrati, ma anche tanti tifosi 'internazionali', uniti nello slogan FFI, "forza fucking Inter". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La carica dell'Inter Club Los Angeles: tra i 60 soci anche un neonato. E un motto iconico...

In questa notizia si parla di: inter - club - carica - angeles

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

C’è Chelsea-Los Angeles Football Club, però ad Atlanta lo stadio è quasi vuoto. Ma negli Stati Uniti i tifosi entrano dopo Il colpo d’occhio all’inizio di Chelsea-Los Angeles Fc colpisce. Tanti, tantissimi seggiolini rossi, vuoti. Qualche migliaio di spettatori a Vai su Facebook

Inter: dalla carica di Lautaro agli azzurri al lavoro, Chivu col gruppo al (quasi) completo verso il Monterrey; Mondiale per Club, Chivu carica l'Inter: Vogliamo onorare al meglio questa competizione; La carica dei ticinesi a Monaco di Baviera: «Inter, facci sognare».

Lautaro e De Vrij: l’Inter carica per il Mondiale per Club, Chivu dà sicurezza - Mentre l’Inter si prepara all’esordio nel Mondiale per Club Fifa, in programma a Los Angeles nella notte tra martedì e mercoledì (alle 3 ora italiana) contro il Monterrey , dal ritiro nerazzurro emerg ... informazione.it scrive

Mondiale per Club, Chivu carica l'Inter: "Vogliamo onorare al meglio questa competizione" - L'Inter è sbarcata a Los Angeles per dare il via alla preparazione in vista dell'esordio al Mondiale per Club, in programma il 17 giugno contro il Monterrey al celebre Rose Bowl Stadium. Come scrive msn.com