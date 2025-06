Ubriaco in aereo aggredisce agenti a Orio al Serio arrestato brasiliano

Un episodio sconcertante ha scosso l’aeroporto di Orio al Serio: un passeggero brasiliano, in stato di ebrezza, ha aggredito gli agenti di sicurezza, causando lesioni serie. La violenza si è conclusa con l’arresto dell’uomo, mentre gli agenti sono rimasti vittime di gravi danni fisici. Un episodio che solleva importanti riflessioni sulla sicurezza aeroportuale e sulle misure di prevenzione da adottare per tutelare chi lavora in prima linea.

Un poliziotto ha riportato la frattura del naso e di un gomito, rimediando una prognosi di 4 settimane, il collega la slogatura del polso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ubriaco in aereo aggredisce agenti a Orio al Serio, arrestato brasiliano

In questa notizia si parla di: ubriaco - aereo - aggredisce - agenti

“Urlava ‘l’aereo sta per schiantarsi’. Era estremamente imprevedibile”: passeggero ubriaco fuori controllo semina il panico durante il volo - Un volo da incubo ha messo in luce un problema sempre più attuale: il comportamento dei passeggeri aerei.

Ubriaco in aereo aggredisce agenti a Orio al Serio, arrestato; Ubriaco sull'aereo da Londra a Orio, minaccia e aggredisce gli agenti: arrestato 24enne; Minuti da incubo a Orio al Serio: passeggero aggredisce la polizia e tenta di rubare la pistola a un agente.

Ubriaco in aereo aggredisce agenti a Orio al Serio, arrestato - Un brasiliano di 24 anni, Italo Farias Dos Santos, incensurato. Secondo ansa.it

Minuti da incubo a Orio al Serio: passeggero aggredisce la polizia e tenta di rubare la pistola a un agente - Un brasiliano di 24 anni completamente ubriaco ha aggredito due agenti della polizia di frontiera all’aeroporto di Orio al Serio dopo essere stato fatto scendere da un volo Ryanair. Segnala ilgiorno.it