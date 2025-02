Tpi.it - Alessia Marcuzzi: “Quando Carlo Conti mi ha chiamata per Sanremo ero in un negozio. Io e le mogli dei miei ex siamo coalizzate”

: “Io e ledeiex”Tra le protagoniste del Festival di2025,, che vestirà i panni della co-conduttrice nell’ultima serata della kermesse musicale, si racconta tra pubblico e privato.Intervistata da La Repubblica, la conduttrice ha rivelato l’emozione diha ricevuto la telefonata di: “Non ero in casami ha. Mi ha detto: ‘Ti va di fare una festa alla finale di?’. ‘Mi piace l’idea, ma in che senso?’. Poi è stato tutto chiaro, ero pazza di felicità”.“ho saputo che sarei diventata co-conduttrice ho chiamato Fiorello. Mi ha detto di essere me stessa e che andrà tutto bene, speriamo” ha aggiunto la presentatrice.Asarà accompagnata dal figlio Tommaso e dalla mamma: “Mia figlia Mia sarà in settimana bianca, volevo portare anche mia nonna, però avevo paura che si stancasse per il viaggio”.