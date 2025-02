Tarantinitime.it - Infermiere di famiglia e di comunità: siglato protocollo di intesa tra ASL e OPI

Tarantini Time QuotidianoL’prevede la realizzazione di percorsi formativi per la nuova figura dell’die di, previsto dal PNRR. Grazie al “Piano formativo” licenziato dalla Regione Puglia, aziende sanitarie e ordine degli infermieri insieme per la formazione di professionisti esperti nella sanità territoriale.Firmato stamattina ilditra Asl Taranto e Ordine Professionale degli Infermieri (OPI) di Taranto per l’attivazione di percorsi formativi per la figura dell’die di, così come previsto dal PNRR e dalla riforma del modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale. Questa figura è stata introdotta per rispondere agli orientamenti europei, che riconoscono l’importanza delle competenze nell’ambito familiare e comunitario per la promozione della salute e la gestione della cronicità e fragilità sul territorio.