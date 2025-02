Anteprima24.it - Il tour dell’Ambasciatore del Messico tocca Paduli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIldelin Italia, Carlos Garcìa Eugenio De Alba, non si è esaurito con l’incontro istituzionale con il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Nel pomeriggio di ieri, il suo viaggio tra le eccellenze sannite ha fatto tappa presso la casa vinicola Rossovermiglio, fiore all’occhiello della comunità padulese. A fare gli onori di casa il sindaco Mimmo Vessichelli e il suo vice Nicola Ranaldo, l’occasione è stata certamente preziosa per rinsaldare i rapporti commerciali e alimentarne di nuovi con un mercato ambizioso e in grande fermento. Tra la cantina padulese e ilc’è evidentemente un feeling particolare: lo scorso 13 settembre presso l’ambasciata, la cantina Rossovermiglio fu protagonista con i propri vini al gala per 214° anniversario della Liberazione del,Presenti, tra gli altri, i giornalisti Gaetano Cataldo, fondatore di Identità Mediterranea, e Annibale Discepolo.