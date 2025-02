Thesocialpost.it - Addio a Brian Murphy, l’iconico protagonista della serie tv George e Mildred

L’attore britannico, noto per il suo ruolo nella sitcom di successo, si è spento all’età di 92 anni nella sua abitazione nel Kent, a sud-est di Londra. La notiziasua morte, avvenuta domenica 2 febbraio, è stata comunicata oggi dalla Bbc. L’agente e amico dell’attore, Thomas Bowington, ha reso omaggio al suo “talento e alla sua umanità”, definendolo “un uomo gioioso e dal cuore immenso”. La moglie, l’attrice Linda Regan, ha condiviso un toccante messaggio sui social: “Il mio amore per te non morirà mai. Rip, tesoro”.Il grande successo conDopo una lunga carriera teatrale e cinematografica,raggiunse la notorietà negli anni ’70 grazie a due sitcom molto popolari: Un uomo in casa (1973-1976) e, soprattutto, il suo spin-off(1976-1979).