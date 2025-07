Ghost of Yotei Sony annuncia la due edizioni di PS5 e del DualSense in edizione limitata

Sony sorprende i fan con due esclusive edizioni limitate di PS5 e DualSense, ispirate all’atmosfera affascinante di Ghost of Yotei, il nuovo attesissimo titolo di Sucker Punch. Durante lo State of Play, sono stati svelati design unici che celebrano l’estetica e la cultura giapponese tradizionale, rendendo queste console un vero oggetto del desiderio. Le edizioni speciali rappresentano un’occasione imperdibile per vivere l’esperienza di gioco come mai prima d’ora.

Sony ha presentato due edizioni limitate della console PS5 e del controller DualSense per celebrare l’uscita imminente di Ghost of Y?tei, il nuovo titolo firmato Sucker Punch. L’annuncio è avvenuto durante lo State of Play dedicato al gioco, che ha mostrato per la prima volta i design esclusivi ispirati all’estetica e alla cultura giapponese tradizionale. Il colosso giapponese ha rivelato su PlayStation Blog che le console in edizione limitata saranno disponibili in due varianti: Gold e Black, entrambe con scocche personalizzate che raffigurano il Monte Y?tei, simbolo del gioco, e decorazioni artistiche pensate per riflettere il percorso della protagonista, Atsu. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Ghost of Yotei, Sony annuncia la due edizioni di PS5 e del DualSense in edizione limitata

In questa notizia si parla di: ghost - sony - edizioni - dualsense

Ghost of Yotei, Sony annuncia la due edizioni di PS5 e del DualSense in edizione limitata; State of Play: annunciata l’edizione limitata della PlayStation 5 a tema Ghost of Yotei; Ghost of Yotei – Tutte le edizioni annunciate, la Collector’s e i bonus pre-order.

Ghost of Yotei: svelati PlayStation 5 e DualSense in edizione limitata - Con Ghost of Yotei arriveranno anche due diverse versioni speciali di PlayStation 5 e controller DualSense a tema. Come scrive everyeye.it

Sony DualSense Edizione limitata 30° anniversario debutta su Amazon ... - il controller wireless DualSense – Edizione limitata 30° anniversario rappresenta non solo un pezzo da ... Segnala hdblog.it