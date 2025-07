Trent’anni fa Il Dipendente ci aveva avvertito | il lavoro può distruggerci

trenta anni fa, Sebastiano Nata ci aveva avvertito: il lavoro può distruggerci. In un’epoca senza smartphone e email incessanti, la sua visione era già avanti, riconoscendo la seduzione del potere e i pericoli dell’ambizione cieca. Oggi, a distanza di tre decenni, le sue parole risuonano ancora più attuali, invitandoci a riflettere sul nostro rapporto con il lavoro e a trovare un equilibrio che guidi le nostre scelte.

Sono passati trent'anni. Era il 1995 e si viveva in modo diverso, soprattutto il mondo del lavoro era un altro: niente smartphone, niente internet, niente mail in arrivo a mezzanotte a cui rispondere entro un minuto. Eppure, in quell'epoca pre-digitale, Sebastiano Nata aveva già capito tutto: il potere seduce, il lavoro consuma e l'ambizione, se cieca, può diventare una prigione. Oggi, a trent'anni dalla pubblicazione, " Il dipendente " (Feltrinelli) è tornato in libreria. Nata, ospite del nostro vodcast "Il Piacere della Lettura", ne ha parlato con lucidità, ironia e un filo di malinconia. Il protagonista, Michele Garbo, è un giovane manager in caduta libera, invischiato in un'ossessione per la carriera che cancella tutto il resto: affetti, tempo, identità.