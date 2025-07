1995-2025 Srebrenica uccisa due volte

Dal massacro del 1995 alla devastazione del 2025, Srebrenica emerge come un triste simbolo di perdita e memoria. La sua storia segna un’agonia che sembra non avere fine, tra ricordi strazianti e un presente fatto di silenzio e abbandono. Entrare in questa città significa attraversare un dolore indelebile, un monito che ci invita a riflettere sulla fragile pace tra i popoli. Ma il suo spirito resiste, pronto a rinascere.

Srebrenica è una cittĂ morta. Lo si intuisce entrando in paese, risalendo la lunga via fino all'isolato centrale, attorno al quale si affollano i luoghi di culto (chiesa ortodossa e

