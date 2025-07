venduta villa matilda la dimora dei ferragnez sul lago di como

Dopo settimane di attese e speculazioni, arriva la notizia ufficiale: Villa Matilda, l’elegante dimora sul Lago di Como amata dai Ferragnez, è stata venduta. La proprietà, simbolo di stile e esclusività, passa così nelle mani di nuovi proprietari, segnando un capitolo affascinante nella storia di questa residenza iconica. La trasformazione di Villa Matilda apre nuove prospettive e misteri che non vediamo l’ora di svelare.

Pognana Lario (Como), 10 luglio 2025 – Ora è ufficiale. Dopo un paio di smentite, in un comunicato diffuso nel pomeriggio di oggi – giovedì 10 luglio – l'agenzia immobiliare La Reale Domus Knight Frank e la società proprietaria Fly immobiliare controllata dalla holding di famiglia Zedef srl, hanno confermato “il perfezionamento della trattativa per la vendita di Villa Matilda ”, la grande villa acquistata dai Ferragnez (Chiara Ferragni e Fedez) sul lago di Como, a Pognana Lario, nel 2023. Definita una “tra le più prestigiosi ed eleganti del lago di Como”, la dimora sarebbe stata ceduta da Fedez per 13 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it