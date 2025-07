Stop Rearm Ue arriva nei comuni

L'iniziativa «Comuni per la Pace e contro il riarmo» si fa strada nei nostri territori, portando un messaggio di pace e sensibilizzazione contro l’aumento delle spese militari. Questa nuova fase della campagna europea Stop Rearm Europe mira a coinvolgere i cittadini e le amministrazioni locali in un movimento di resistenza al riarmo. È il momento di agire insieme per costruire un futuro più sicuro e pacifico.

È partita l'iniziativa «Comuni per la Pace e contro il riarmo», nuova fase della mobilitazione della campagna europea Stop Rearm Europe che mira ad attivare e coinvolgere, attraverso la presentazione

Manifestazione nazionale il 21 giugno a Roma “per fermare Israele”: l’appello della campagna “Stop ReArm Europe” - Il 21 giugno a Roma si terrà una grande manifestazione nazionale, promossa dalla campagna Stop Rearm Europe, per fermare le azioni di Israele contro Gaza e denunciare il piano di eliminazione del popolo palestinese.

In tante e tanti in Piazza dei Miracoli oggi pomeriggio a Pisa per il Die In sotto la Torre, abbiamo risposto alla staffetta di azioni lanciata dalle Rete Stop Rearm Europe. In piazza contro il genocidio del popolo palestinese e per opporsi alle politiche guerrafonda Vai su Facebook

STOP REARM EUROPE; Fermiamo la guerra. Stop Rearm Europe. No a guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo. Sabato 21 giugno Roma; Stop ReArm Europe.

Stop ReArm Europe, a Roma per il corteo contro il riarmo: "Siamo ... - MSN - "Siamo oltre 100mila", annuncia il comitato promotore della manifestazione nazionale Stop Rearm Europe 'No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo' dal camion palco d'apertura alla ... Scrive msn.com

Stop al riarmo, associazioni e partiti in piazza al Pantheon contro il ... - Oltre 250 sigle tra associazioni, sindacati e partiti si troveranno domani, 10 maggio, al Pantheon di Roma per dire stop al Rearm. Secondo ilfattoquotidiano.it