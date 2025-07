Rinkorri Luppolo nel ricordo di Massimo

In un tramonto di solidarietà e allegria, più di 100 amici si sono radunati a Pistoia per onorare la memoria di Massimo, correndo insieme in una corsa speciale. Questa manifestazione goliardica, tra risate e ricordi, ha trasformato uno sport in un gesto d’amore, celebrando la vita e l’amicizia. E così, tra birra e sorrisi, il ricordo di Massimo continua a vivere, unendo cuori e passioni sotto il cielo estivo.

Pistoia, 10 luglio 2025 – Gli amici di Massimo, quelli veri, c'erano tutti. Oltre 100 partecipanti hanno preso parte a questa singolare corsa podistica, correndo nel tramonto per celebrare la memoria di chi ci ha lasciato lo scorso anno ma continua a vivere nei cuori di tanti. Una gara dal tono spiccatamente goliardico, ospitata negli impianti sportivi del Circolo Aziendale Hitachi a Pistoia, e inserita nel contesto della festa della birra. Rinkorri Luppolo, le foto della corsa A rendere ancor più "fuori dagli schemi" questa manifestazione, l'idea – puramente simbolica e giocosa – di far bere ad ogni giro un sorso (letteralmente: un dito!) di birra agli adulti partecipanti.

