Mercato Napoli si inserisce la Fiorentina | trattativa a sorpresa per l’azzurro

Il calciomercato del Napoli si scalda con una sorpresa proveniente dalla Fiorentina, che si inserisce in modo clamoroso nella trattativa per un giocatore azzurro. La tensione cresce tra tifosi e club, mentre la dirigenza partenopea non perde tempo, cercando di rafforzare la rosa di Antonio Conte. In attesa di sviluppi sul fronte Osimhen, l’attenzione si concentra sulle possibili acquisizioni di Lucca o Nunez. Nel frattempo arriva una novità che potrebbe cambiare gli equilibri.

Preoccupazione per i tifosi azzurri: il club viola preoccupa tutti inserendosi per una trattativa importante. Continua il calciomercato del Napoli. Il club partenopeo è sempre attivo sul mercato per rinforzare il più possibile la rosa di Antonio Conte. In attesa di comprendere come si evolverà il caso Osimhen, la dirigenza continua a lavorare per chiudere la trattativa per un attaccante tra Lorenzo Lucca e Darwin Nunez. Nel frattempo arriva una notizia che spaventa i tifosi del Napoli. Nelle ultime ore la Fiorentina ha sottolineato tutto il suo interesse per un azzurro: si attendono aggiornamenti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, si inserisce la Fiorentina: trattativa a sorpresa per l’azzurro

In questa notizia si parla di: mercato - napoli - trattativa - inserisce

Inter-Napoli, duello anche sul mercato: i nomi contesi - Internapoli: un duello che si gioca anche sul mercato. Inter e Napoli, protagonisti di un campionato avvincente e incerto, si sfidano per la supremazia.

@DiMarzio sull'attacco del #Milan: i rossoneri si inseriscono nella trattativa tra #Udinese e #Napoli per Lorenzo #Lucca Vai su X

I club di Premier provano a complicare la trattativa del Napoli Vai su Facebook

Napoli, Kvaratskhelia verso il forfait col Verona: il PSG offre Asensio per sbloccare l'affare; Stop nella trattativa tra Napoli e Frosinone per Brescianini; Osimhen, lo United prova a inserire Hojlund nella trattativa: la cifra offerta al Napoli.

Napoli-Osimhen, oggi scade la clausola rescissoria: il Galatasaray definisce le modalità di pagamento - Accordo raggiunto con i dirigenti turchi sulla cifra di 75 milioni: ora resta da decidere la formula dell'operazione ... Si legge su msn.com

LBA - C'è anche Napoli nella corsa per Caruso - Reggio Emilia sembrava ad un passo dalla firma del lungo di Milano, ma la trattativa è entrata in impasse e i partenopei provano ad approfittarne ... Lo riporta pianetabasket.com