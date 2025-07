28 anni dopo recensione | gli zombie di Danny Boyle sono più contemporanei che mai

28 anni dopo, il ritorno degli zombie di Danny Boyle sorprende ancora per attualità e impatto. Questo nuovo capitolo, tra sequel e reboot, reinventa la saga con un horror post-apocalittico politico e innovativo, impreziosito da un cast eccezionale. Arrivato come un fulmine a ciel sereno nel nostro panorama cinematografico, ci invita a riflettere sul presente e le sue sfide, dimostrando che anche dopo più di due decenni, l’orrore può essere anche un potente specchio della realtà.

La nostra recensione di 28 anni dopo, nuovo capitolo a metà tra sequel e reboot della celebre saga iniziata da Danny Boyle nel 2002 che lo vede tornare dietro la macchina da presa: horror post-apocalittico fuori dagli schemi e politico, impreziosito da un ottimo cast. 28 anni dopo arriva più di due decenni dopo il film capostipite come un fulmine a ciel sereno, in un momento storico in cui il grande assunto metaforico di quel 28 giorni dopo del 2002 su isolamento e rabbia sociale non è più semplice metafora ma una fotografia dell’Inghilterra post-Brexit (e non solo). Danny Boyle torna quindi all’horror post-apocalittico con un film che è a metà strada tra legacy sequel e reboot, in cui l’autore inglese dimostra ancora una volta tanto mestiere, tanta capacità di world-building e uno sguardo sulla contemporaneità mai banale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu