accordo possibile in due settimane netanyahu non chiude alla pace a gaza ma prende tempo intanto hamas si prepara al rilascio degli ostaggi

settimane, senza che Netanyahu abbia chiuso definitivamente alla pace, ma puntando piuttosto a guadagnare tempo. Mentre Hamas si prepara al rilascio degli ostaggi, il quadro si fa piĂą complesso ma anche piĂą incerto: la diplomazia mormora di possibili sviluppi e di un accordo imminente. Resta da capire se questa finestra di opportunitĂ si trasformerĂ in una svolta concreta per la pace nella regione.

L’attesa fumata bianca tra Hamas e Benjamin Netanyahu non c’è stata neanche nell’ultimo round negoziale di ieri a Doha, in Qatar, eppure qualcosa sembra finalmente smuoversi. Certo, la strada appare ancora lunga, ma un alto funzionario israeliano, che ha chiesto l’anonimato, parlando con Reuters, si è detto ottimista sulla possibilitĂ di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi “entro una o due settimane”. Lo stesso ha spiegato che appare “improbabile che le parti possano accordarsi nel volgere di poche ore in un singolo giorno”, perchĂ© le distanze restano, ma, secondo lui, sono stati fatti “passi importanti” in direzione di un’intesa tra il movimento islamista palestinese e la delegazione israeliana inviata dal primo ministro Netanyahu. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it