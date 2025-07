Temptation Island 2025 Alessio chiede di rivedere Sonia M | andrà al falò di confronto? | Video Witty Tv

Nel cuore di Temptation Island 2025, il colpo di scena tra Alessio e Sonia M. scuote gli animi: lui chiede di rivederla, ammettendo di essere stato troppo emotivamente colpito per presentarsi al falò. La tensione sale alle stelle mentre Filippo porta il messaggio al villaggio, lasciando Sonia con un peso enorme sulla coscienza. È solo l’inizio di un emozionante capitolo che potrebbe cambiare tutto.

Colpo di scena tra Alessio e Sonia M. nella seconda puntata di Temptation Island 2025. L’uomo ha chiesto alla produzione di vedere la sua fidanzata: “ Chiedo scusa a voi e a lei per non essermi presentato. Ero emotivamente scosso, non me lo aspettavo. Questa era per me un’opportunità veramente importante ed è andata persa “. Filippo entra quindi nel villaggio e riporta a Sonia la richiesta di Alessio. “ Mi ha dilaniato l’anima. Io gli davo fastidio, non ha considerato che mi avrebbe persa. Ha anteposto il suo egoismo alla mia persona. Non ti nego che ho voglia di incontrarlo perché ho dato significato in questi 8 anni però stasera io non vado. 🔗 Leggi su Superguidatv.it