Milan il dopo Theo è Archie Brown E per i gol avanti su Nicolas Jackson Le trattative

Milano si prepara al grande colpo di mercato: dopo Theo, il Milan accelera sul fronte offensivo. Archie Brown si avvicina ai rossoneri, mentre le trattative per Nicolas Jackson sono in fase avanzata. Il mancino inglese del Gent, valutato 10 milioni, potrebbe diventare il nuovo volto del reparto offensivo. Intanto, il Chelsea si appresta a cedere il centravanti senegalese, con Tare pronto a chiudere l’affare. L’estate rossonera promette emozioni da spettacolo.

Molto vicino il mancino inglese del Gent, valutato 10 milioni. Il centravanti senegalese del Chelsea è pronto a partire, Tare alla finestra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, il dopo Theo è Archie Brown. E per i gol avanti su Nicolas Jackson. Le trattative

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

