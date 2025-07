Mercato Inter l’annuncio di Di Marzio | Incontro col Betis per la cessione di Asllani! Ecco le condizioni dei nerazzurri altri 3 nomi in uscita

Il mercato dell’Inter si infiamma con l’annuncio di Di Marzio: cessione di Asllani al Betis Siviglia sembra imminente, e altri tre giocatori sono in uscita. La strategia nerazzurra punta a fare spazio e rinforzare il progetto, mentre i tifosi attendono aggiornamenti sui movimenti più caldi. Resta quindi da scoprire quali saranno le prossime mosse e come si svilupperà questa finestra di mercato cruciale per l’Inter!

Mercato Inter, l’annuncio di Di Marzio sulla trattativa col Betis Siviglia per la cessione di Asllani: altre 3 operazioni in uscita per il club!. Oggi il mercato Inter ha focalizzato la sua attenzione sulle uscite, con diversi movimenti in corso per liberare spazio in rosa. A fare il punto della situazione è Gianluca Di Marzio a Sky Sport. La partenza più imminente sembra essere quella di Sebastiano Esposito, che si trasferirà al Cagliari. Il giovane attaccante classe 2002, reduce da un’esperienza in prestito all’Empoli, è stato protagonista di una stagione positiva nonostante la retrocessione della squadra toscana in Serie B. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, l’annuncio di Di Marzio: «Incontro col Betis per la cessione di Asllani! Ecco le condizioni dei nerazzurri, altri 3 nomi in uscita»

