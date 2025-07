Calciomercato Juve | nuovi contatti con il Porto per Conceiçao! Si cerca una soluzione che possa soddisfare quelle due parti in causa! La situazione attuale

Il calciomercato Juventus si scalpita, con nuovi contatti serrati tra i bianconeri e il Porto per riportare Conceiçao in Italia. La società cerca una soluzione che accontenti entrambe le parti e possa rafforzare l’attacco. La trattativa, al centro di grandi aspettative, si sta delineando come uno degli snodi chiave del mercato estivo. Riusciranno i club a trovare un accordo soddisfacente? Restate sintonizzati, perché le novità non tarderanno ad arrivare.

Il calciomercato Juve continua a lavorare per rafforzare il reparto offensivo, e uno degli obiettivi principali è Francisco Conceiçao, reduce da una buona stagione coi bianconeri in prestito dal Porto. Secondo quanto evidenziato da Gianluca Di Marzio, i bianconeri stanno intensificando i contatti con il club portoghese per cercare di definire il trasferimento del classe 2002, già conosciuto in Italia per la sua stagione positiva alla Juventus. Il punto sulle trattative: la proposta della Juve e la risposta del Porto.

