Asllani incontro tra Inter e Betis per la cessione! La situazione – Sky

Kristjan Asllani, talento emergente dell’Inter, potrebbe presto cambiare maglia. Dopo anni difficili a Milano, il club nerazzurro sembra disposto a cedere il calciatore, con il Betis interessato e un primo incontro già svoltosi. La trattativa si accende, ma quali saranno i prossimi passi? Scopriamo insieme come evolverà questa possibile operazione di mercato.

Kristjan Asllani è un altro nome in uscita in casa Inter. Il club meneghino spinge per cedere il calciatore, il Betis ha chiesto informazioni e c'è stato il primo incontro. Gianluca Di Marzio spiega su Sky Sport. L'INCONTRO – C'è stato il primo incontro tra Inter e Betis per Kristjan Asllani. Il club nerazzurro apre alla cessione del suo calciatore, anzi spinge per questo addio inevitabile dopo gli anni deludenti passati a Milano dall'albanese. Gli spagnoli hanno chiesto informazioni e l'Inter ha fatto sapere di volere una cessione a titolo definitivo. Nessun prestito sarà accettato per il centrocampista.

