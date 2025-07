Cremonese doppio rinforzo dall’Empoli | obiettivo Henderson e Grassi

La Cremonese punta deciso a consolidare la propria rosa con due colpi dall’Empoli: Henderson e Grassi, due talenti pronti a portare esperienza e versatilità. Obiettivo di mercato ambizioso e strategico, questa doppia operazione potrebbe rappresentare la mossa vincente di Davide Nicola per affrontare con sicurezza la prossima stagione. La speranza è che queste scelte possano fare la differenza in campo e spingere i grigiorossi verso risultati importanti.

Secondo quanto riportato da Sky Sport

Cremo, si attende la risoluzione tra Cagliari e Nicola; Calciomercato live 2024: le trattative dell’estate; Europei Under 23 di canottaggio Gregori e Sali in azzurro.

Dal ballottaggio in porta all’obiettivo Sanabria per l’attacco: il punto mercato della Cremonese - Il punto sul calciomercato in entrata della Cremonese: per la porta ballottaggio tra Sportiello e Terracciano. Da gianlucadimarzio.com

La Cremonese cerca rinforzi in difesa: idea Cacace - I lombardi alle prese con diversi interrogativi nel reparto arretrato: l'ultimo nome è il neozelandese dell'Empoli. Come scrive calciomercato.com