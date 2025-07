Calciomercato tutte le notizie di giovedì 10 luglio

Sul calciomercato di oggi, 10 luglio, tutto si muove rapidamente: affari in corso, rumors e trattative calde tra le grandi squadre di Serie A e i club internazionali. Su Calciomercato.it, ti aggiorneremo in tempo reale sulle novità più importanti, con approfondimenti su Napoli, Inter, Juventus, Roma, Milan e tutto il panorama europeo. Restate con noi per scoprire le ultime evoluzioni e le sorprese di questa estate febbrile.

In tempo reale, gli aggiornamenti sugli ultimi affari che coinvolgono i grandi club di Serie A e quelli all’estero Su Calciomercato.it, come ogni giorno, seguiremo tutte le ultime notizie su rumors e trattative su Napoli, Inter, Juventus, Roma, Milan, gli altri club del nostro campionato e gli aggiornamenti più importanti all’estero. Mateo Retegui (LaPresse) – Calciomercato.it Svolta sul futuro di Calhanoglu: il Galatasaray non rilancia, con il regista destinato così alla permanenza all’Inter che intanto spinge per Leoni in difesa. Il club turco a Milano intanto incontra il Napoli e cerca l’intesa definitiva per Osimhen. 🔗 Leggi su Calciomercato.it