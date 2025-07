Mattarella ricorda che Kiev non è sola e avverte | Pace ingiusta ha vita breve

Il Presidente Mattarella sottolinea l'importanza del supporto internazionale a Kiev e avverte che una pace ingiusta rischia di essere breve. Durante la Quarta Conferenza per la Ricostruzione dell'Ucraina, ha evidenziato come il coraggio e la disponibilità di Kiev nel dialogo siano fondamentali per un futuro di stabilità e pace duraturi. La sua voce invita a riflettere sull'urgenza di trovare soluzioni giuste e sostenibili, perché la pace vera richiede impegno e solidarietà .

Alla quarta Conferenza per la Ricostruzione dell'Ucraina, il primo si è chiuso sulle parole del Presidente della Repubblica che ha rimarcato nel corso del suo intervento, come "Kiev ha dimostrato il voler affrontare con disponibilità le prime occasioni di confronto che si sono prospettate. Così come durante le drammatiche fasi iniziali al conflitto". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mattarella ricorda che Kiev non è sola e avverte: “Pace ingiusta ha vita breve”

