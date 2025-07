Zazzaroni rivela un interessante retroscena su quel giocatore | È stato cercato già dalla Juventus di Giuntoli Anche quell’allenatore mi disse che c’era un interessamento dei bianconeri ma…

Ivan Zazzaroni svela un retroscena sorprendente: già nel 2004, la Juventus di Giuntoli aveva puntato forte su Moise Kean, un interesse che si svelava solo ora con dettagli inediti. Una storia di mercato avvolta da mistero, con il passato e il presente che si intrecciano in un quadro affascinante. Ma cosa c’è dietro questa strategia? Scopriamo insieme il retroscena che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Zazzaroni alla scoperta di quel giocatore: piaceva già a Giuntoli: l’interesse della Juve c’era, ma.Il retroscena. Ai microfoni di Radio Firenze Viola, Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione che riguarda l’ex centravanti della Juve, ora alla Fiorentina, Moise Kean. Rimanendo in tema a tinte viola, non poteva mancare un riferimento a Dodo, obiettivo bianconero sin dai tempi di Cristiano Giuntoli. Ecco le sue parole. KEAN – «Alcuni tifosi criticano Kean per il fatto che ancora non si sia espresso. Questi sono ragionamenti che possono fare i tifosi. Perché gli addetti ai lavori sanno che c’è una clausola e una scadenza, funziona così, guardate il Napoli con Osimhen, anche lui sta bloccando una parte del mercato del Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com