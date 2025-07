In Onda Bersani infanga Nordio | Che ministro abbiamo

Pier Luigi Bersani scende in campo, portando alla luce le ombre oscure che minano la credibilità del nostro governo. Tra accuse di inganni e comportamenti discutibili, il dibattito si infiamma: che ministro abbiamo? È il momento di fare chiarezza e difendere i valori di trasparenza e giustizia. La verità deve prevalere, e il nostro paese merita risposte chiare e decise.

Pier Luigi Bersani ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda, su La7. L'esponente del Partito democratico commenta il caso-Almasri. "Questi digeriscono tutto, il problema però è più serio. Il ministro Nordio con Palazzo Chigi ha rimandato a casa - con volo di stato - un torturatore, stupratore. Poi hanno accusato il procuratore di Roma. Ora si scopre che il ministero ha imbrogliato le carte e mentito a Parlamento e stampa. Abbiamo un ministro che dopo tutto questo ci spiega lui come riformare la giustizia, seguendo il solco come Berlusconi. Per molto meno deve andare a casa, per carità, magari potrebbe prendere un altro ruolo tanto l'amichettismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - In Onda, Bersani infanga Nordio: "Che ministro abbiamo"

Nordio ha mentito al Parlamento, quindi si deve dimettere. Non c’è giustificazione che tenga: in un paese civile un ministro scoperto a mentire al Parlamento rassegna immediatamente le sue dimissioni. Se ha mentito su Almasri può aver mentito decine di altr Vai su Facebook

