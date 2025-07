Rubio | Frustrazione per l’assenza di progressi

L’assenza di progressi nelle relazioni internazionali sta alimentando la frustrazione tra i leader mondiali, e tra questi spicca il deputato americano Marco Rubio. Dopo le recenti tensioni con Vladimir Putin e il sorprendente voltafaccia di Donald Trump, una conversazione sincera tra Rubio e il ministro russo Sergei Lavrov rivela le difficoltà nel trovare punti d’accordo. Ma cosa significa davvero questa tensione crescente? Scopriamolo insieme…

Dopo le «stronzate» di Vladimir Putin attaccate nell’ultimo voltafaccia di Donald Trump, una «conversazione franca» fra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il suo omologo russo Sergei Lavrov. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Rubio: «Frustrazione» per l’assenza di progressi

