Sicurezza a Tolentino la maggioranza | Sciacallaggio politico da parte dell' opposizione

Negli ultimi giorni Tolentino è tornata sotto i riflettori per un brutto evento di cronaca. La maggioranza cittadina risponde alle accuse dell’opposizione con fermezza e chiarezza, evidenziando come si tratti di strumentalizzazioni politiche che minano il progresso della comunità. La sicurezza resta una priorità, e Tolentino continua a lavorare con impegno per garantire un ambiente sereno e protetto per tutti i cittadini.

Tolentino (Macerata), 10 luglio 2025 – "Quando la minoranza consiliare confonde l’opposizione con lo sciacallaggio ". Inizia così la risposta della maggioranza, Tolentino Popolare, Riformisti Tolentino e Tolentino Civica e Solidale, dopo le accuse sollevate dai consiglieri del centrodestra e dall’ex assessore Giovanni Gabrielli sul fronte sicurezza. "Negli ultimi giorni Tolentino è tornata sotto i riflettori per un brutto evento di cronaca. In momenti del genere ci si aspetta dalle forze politiche un atteggiamento responsabile, collaborativo e rispettoso della preoccupazione dei cittadini – affermano i tre gruppi di maggioranza –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza a Tolentino, la maggioranza: “Sciacallaggio politico da parte dell'opposizione”

