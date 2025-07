Salerno incendio di sterpaglie su via Allende | Vigili del Fuoco sul posto

Un incendio di sterpaglie nel cuore di Salerno ha acceso l’attenzione nel pomeriggio di oggi lungo via Allende. I Vigili del Fuoco sono tempestivamente intervenuti per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell’area, evitando rischi più gravi. Fortunatamente, non si registrano feriti. La pronta risposta delle autorità dimostra quanto sia importante intervenire rapidamente per tutelare cittadini e ambiente.

Incendio di sterpaglie nel pomeriggio lungo via Allende, a Salerno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

