Dopo Theo Hernandez | Brown il prescelto ma c’è concorrenza Altalena attacco | CMIT

Dopo la cessione di Theo Hernandez, il Milan si concentra sul mercato per rinforzare le corsie laterali. L’obiettivo principale è Archie Brown, il talentuoso inglese del Gent, considerato il candidato ideale da Igli Tare. Tuttavia, la concorrenza si fa sentire, e l’attacco alla posizione di laterale destro si infiamma. La sfida è aperta: riuscirà il Milan a portare a casa il prescelto?

Il Milan è pronto a rafforzare le corsie difensive: l'inglese del Gent è in cima alla lista della spesa di Igli Tare. I rossoneri hanno fretta Archie Brown è il prescelto per sostituire Theo Hernandez. In attesa di novità per Jashari, Igli Tare ha iniziato a fare sul serio per rafforzare le corsie laterali di difesa. Dopo Theo Hernandez: Brown il prescelto, ma c'è concorrenza (LaPresse) – Calciomercato.it Dopo la partenza del francese, Massimiliano Allegri aspetta il nuovo terzino sinistro: ormai da qualche giorno, come appreso dalla redazione, il Diavolo ha intensificato i contatti con il Gent, proprietario del cartellino del giocatore inglese.