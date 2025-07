Il boom del gelato artigianale un mercato che non conosce stagioni

Il boom del gelato artigianale ha rivoluzionato il nostro modo di vivere questa golosa passione, rendendo il mercato in costante espansione e senza stagioni. Questa delizia cremosissima, amata da italiani e non, si gusta con piacere in ogni momento dell’anno, accompagnando le nostre giornate e creando un legame indissolubile tra tradizione e innovazione. Scopri come il gelato artigianale stia conquistando i cuori di tutti, 12 mesi all’anno.

È innegabile che quella per il gelato sia una grande passione che accomuna la maggior parte degli italiani (e non solo), in particolare durante il periodo estivo. Questo, però, non ne limita il consumo anche nel corso dell’anno; tale fresco dolce viene, infatti, gustato in tutte le stagioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

