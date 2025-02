Ilrestodelcarlino.it - Il Comune chiama gli anconetani. Costruiamo insieme una città più verde

Una pareteanti-rumore e anti-inquinamento sull’asse attrezzato, nella zona della prima galleria sopra Vallemiano, per proteggere le abitazioni che si trovano nella zona. È uno degli obiettivi a cui mira il progetto convidiso da più enti all’interno del bando "unapiù". Il nome del bando allo sportello da 170mila euro, aperto daldi Ancona, riproprio la volontà di coinvolgere la comunità anconetana – aziende, cittadini, associazioni – in progetti di microforestazione cittadina, miglioramento delurbano e periurbano attraverso un approccio aperto e partecipato. Idee da concretizzare per interventi verdi ma anche una collaborazione per gestire quelle piante e aree grazie a un co-finanziamento (va dal 50 all’80% della spesa), di importo che varia da 5mila a 10mila euro con possibilità di proporre fino a due progetti diversi.