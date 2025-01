Ilgiorno.it - Assalto con le pistole in un centro estetico di Dalmine: tre rapinatori in fuga col bottino

Bergamo – È stato unrapidissimo e a mano armata quello messo in atto dai treche venerdì sera hanno svaligiato l’incasso delTuina JinJin di, in provincia di Bergamo. I malviventi sono entrati con lein pugno – non è chiaro se autentiche o a salve – e hanno minacciato la titolare dell’attività e il fidanzato facendosi consegnare il denaro (circa cento euro). Una volta preso il miserosono risaliti in auto e sono fuggiti a tutta velocità verso la Statale 470 Villa d’Almè-, poco lontana dalmassaggi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Treviglio e della stazione di, ma ierano già fuggiti. Ora i militari stanno raccogliendo le testimonianze delle vittime, ancora scosse, per cercare di identificare i criminali.