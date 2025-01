Oasport.it - WTA Linz, Muchova fatica e avanza, fuori Sakkari, bene Tauson

Giornata intensa quella dedicata ai quarti di finale del WTA 500 sul veloce indoor di. Un venerdì che non ha regalato grandissime sorprese, con la testa di serie numero 1 Karolinaancora vincente, seppur con qualche difficoltà, contro la russa Anastasia Potapova: finisce 6-3 3-6 6-3 in favore della tennista ceca in poco più di due ore di gioco.che si è vista complicare il match per un passaggio a vuoto a metà secondo set, ma ha perso una sola volta al servizio.Al prossimo turno affronterà Ekaterina Alexandrova che ha rimontato contro Petra Martic e ha vinto con il punteggio di 3-6 6-2 6-2. Dopo un avvio ricco di errori, la russa ha trovato stabilità con il suo tennis e ha ottenuto un meritato successo.Battuta d’arresto pesante per la testa di serie numero 3 Mariache ha ceduto di schianto contro l’ucraina Dayana Yastremska: finisce 7-5 6-0 in favore nell’ucraina che sta colpendo benissimo la palla durante questa settimana e sembra davvero essere in ritmo.