Ilfattoquotidiano.it - Washington, trovate le due scatole nere dell’aereo precipitato. Recuperati oltre 40 corpi

Continuano ad operare in condizioni difficilissime i sommozzatori inviati sul fiume Potomac per recuperare i resti dei passeggeri a bordodi American Airlines che nella serata del 29 gennaio si è scontrato con un elicottero militare in volo di addestramento. Delle 67 persone coinvolte nello scontro – 64 a bordo del jet, 3 sul velivolo dell’esercito – nessuno è sopravvissuto. E almeno 14 persone restano ancora disperse. Lesono state rie le autorità inquirenti sperano in un rapporto preliminare entro un mese di tempo. Sebbene la fusoliera si trovi in pochi metri d’acqua, le condizioni rendono il recupero difficile, secondo Butch Hendrick, istruttore di salvataggio e fondatore di Lifeguard Systems, un programma di New York per sommozzatori e personale di soccorso.